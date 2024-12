Wanda Nara festejó su cumpleaños junto a L-Gante, que le hizo una romántica declaración

A minutos de cumplir sus 38 años, Wanda Nara se juntó en su casa de Santa Bárbara junto a una multitud de seres queridos. Entre ellos, claro, estuvoL-Gante, su flamante novio, quien no fue un invitado más, sino que se puso al hombro el rol de organizador de la fiesta. Y también, el de animador, ya que dio un breve show para los presentes.

Elián Valenzuela, tal es el nombre real del cantante, también republicó en sus stories un video que subió la periodista Majo Martino, invitada a la fiesta. Allí se lo veía a L-Gante parado sobre una tarima y entonando la canción “Perrito malvado”, la cual registró en compañía de Pablo Lescano allá por el 2021. “Y baila toda la genteee, daleee”, arengó al ritmo de su cumbia 420.

Un rato después, subió una foto con la cumpleañera, en la que los dos lucen sonrientes y abrazados. “Linda, te merecés todo”, escribió él sobre la imagen, en tono romántico.

La llegada de Wanda Nara a su cumple

Un rato antes de todo esto, en LAM (América) la captaron a Wanda llegando a su propio festejo en la víspera, ya que su nacimiento fue el 10 de diciembre de 1986. A bordo de una camioneta gris, la mediática se detuvo ante el requerimiento del movilero y contestó brevemente algunas preguntas a Ángel de Brito, quien le hablaba desde el piso de su programa.

“¿Querés hablar un minuto con él?”, propuso el cronista. Y la primera reacción de la hermana de Zaira Nara fue negarse a la nota. “No, no, estoy llegando tarde a mi cumple...”, dijo. Sin embargo, ante el retén de control en el barrio se frenó y cambió de idea, colocándose en el oído el retorno para oír las preguntas desde el piso. “¿Qué hacés, Wanda? ¿Por qué llegaste tarde a tu cumpleaños, dónde estabas?”, quiso saber el conductor del ciclo de América. “Estaba cambiando a mis cinco hijos...”, respondió ella con notorio desgano.

“Recién le preguntábamos a Elián qué van a hacer para las fiestas de fin de año”, apuntó de Brito. “Todavía no planificamos nada. La verdad que no hay nada armado, no sé...”, dijo la mediática. “Te amigaste con tu papá...”, mencionó el animador en cuanto al tenso vínculo que Wanda mantenía con Andrés Nara. “Hace rato que estoy muy bien, hace bastante. La verdad que la familia es siempre familia”, contestó ella. Cabe destacar que minutos antes, el movilero había entrevistado al padre de la conductora, cuando llegaba al festejo de cumpleaños, y él mismo había contado que ya se habían reconciliado “desde hace un tiempo”.

Luego, en diálogo con Wanda, Ángel quiso saber cuánta gente había invitada a su fiesta, de qué se trataba todo. Y ella volvió con su mismo tono monocorde. “No sé cuántos invitados hay, porque casi todo lo armaron mis amigos. Estuvo Elián a cargo de gran parte de lo que va a pasar ahora. Y fueron invitando a muchos amigos míos. La verdad es que yo no armé nada. Hoy me llamaron del barrio y había cosas que no sabía”, dijo. En ese punto, el conductor la dejó ir. “Wanda, otro día hablamos, te mando un beso”, la despidió y Nara respondió con un saludo con la mano antes de poner su automóvil en primera y avanzar. “Todo lo que diga Wanda es mentira, ya sé...”, fustigó de Brito con la mediática ya fuera de aire y como para redondear lo que había sido la entrevista.

FUENTE: Infobae