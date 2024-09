Volvió Susana Giménez y el rating explotó: mirá los mejores momentos del programa

"Me calienta"

Tanto, que su reaparición se anunció para las 22 de este domingo 22 y exactamente a las diez de la noche -ni un minuto más, ni uno menos, cosa extraña y valorable, casi en extinción- comenzó el ciclo que debía haber arrancado la semana pasada, pero el estrenó se postergó por la cadena nacional del presidente, Javier Milei. Y su vuelta marcó picos de 19 puntos.

Para aquellos que no sigan las mediciones de audiencia, 19 puntos de hoy son como 40 de otra época. Desde algunas galas de Gran hermano de este año -especialmente cuando todavía estaba Furia en el juego- que la TV del domingo no se despabilaba. Y lo logró Susana, con los 80 años que tiene y no aparenta en absoluto, con los casi 40 que lleva de conductora, con los 60 de trayectoria.

El hashtag del apagón contra Susana Giménez no funcionó

La cámara la adora, el público también. Salvo aquellos que en las redes propiciaron un hashtag pidiendo #ApagonSusana. Pero se ve que el hashtag no llegó a encenderse, siquiera. Ni esa campaña en su contra ni la postergación por la cadena hicieron que la expectativa por volver a verla se desinflara.

Y la medición minuto a minuto indica que la gente la estuvo esperando desde un rato antes del arranque del programa: mientras en Escape perfecto -conducido por Iván de Pineda- había un contador digital con el tiempo de descuento, el rating iba trepando de 11 a 12 y así, hasta que a las 22 ya estaba en los 14 y pico. Y eso que la estrella de la noche no había aparecido aún.

Embed - ¡Silencio... Volvió Susana y lo hizo de esta manera! #SusanaGimenez

Primero se emitió el sketch en el que ella compuso a su criatura fetiche Susana Spadafucile, junto a Jorgelina Aruzzi en la piel de la Yoli: las dos recorrieron las instalaciones de la AFA, donde se cruzaron con medio mundo, de Soledad Pastorutti a Nicolás Vázquez, pasando por Guillermo Coppola, Yayo Guridi, Peter Lanzani y varios integrantes de la Selección argentina, entre ellos los futbolistas Rodrigo de Paul y Leandro Paredes.

El rating ya estaba en 15,8, y en pantalla se reproducía el saludo que Lionel Messi le mandaba por su vuelta. Y, unos minutos después, a las 22.23, mientras la cortina musical imponía el pegadizo “detrás de todo solo hay una mujer”, apareció ella: vestido largo azul, estrellas estampadas, sus tacos, su pelo lacio y su sello: primero reconoció que “estaba medio nerviosa”, luego interactuó graciosamente con la tribuna y enseguida preguntó: “¿Vieron qué flaca estoy?”.

Con el correr de los minutos fue mechando el oficio con la glamorosa sencillez de su estilo. Es diva, pero no trabaja de diva.

Es la misma que, una hora después, invitaría sorpresivamente a su living a “la tía Gladys”, la tía de María Becerra que es fan de Su. La cantante urbana más exitosa del momento -llenó dos River, entre otros logros-, su hermana y la tía lloraban de emoción. Y Susana se corrió de la rutina y acortó la distancia. Algo que muchos de los personajes televisivos (o del streaming) de ahora desconocen.

Para muchos, Susana no sólo representa la chance de ganarse 200 millones de pesos -que es lo que ofrece este año en dos juegos-, sino que es la posibilidad de ver a una estrella que no obnubila ni se obnubila: hace un rato se rio en cámara al no saber pronunciar bien “poliuretánicas”, o al confundir datos de las historias de vida de De Paul y Paredes, los campeones del mundo que también fueron al living. La nota con ellos dos fue desopilante, con un De Paul desplegando todo su histrionismo.

Coppola y Susana perdieron al truco contra la imbatible pareja de Paredes y De Paul: fue 11 a 15.Coppola y Susana perdieron al truco contra la imbatible pareja de Paredes y De Paul: fue 11 a 15.

Embed - Reaccionamos en vivo al partido de truco - #SusanaGimenez

Susana Giménez desafortunada en el juego, afortunada en la TV

Después ellos dos la desafiaron al truco y Su armó pareja con Coppola: perdieron 11 a 15 y eso que Susana da cátedra con las cartas, pero su compañero de juego, Ricardo Darín, no estaba en la Argentina para hacerle la segunda. La aguja ya estaba 19 puntos.

Más tarde, a las 23.25, fue el turno del segundo plato fuerte de la noche: un mano a mano íntimo con María Becerra (momento en el que "La nena" le pidió que saludara la tía Gladys), quien luego dio un mini recital para delirio de los fans que estaban en el estudio.

Embed - María Becerra la rompió y así fue la reacción del stream de #SusanaGimenez

Presentó a su nuevo Susano, el Licha de Gran hermano, saludó a la protagonista de Margarita que entró en bicicleta (Mora Bianchi encabeza el elenco de la nueva producción de Cris Morena que debuta este lunes a las 21.15, por Telefe), se rio cuando dijo “escaneen el código QR (para un juego), que ustedes deben saber qué es y yo no” o cuando pidió que “saquen al de la vuvuzela” de la tribuna que la estaba aturdiendo.

Volvió Susana, a lo Susana. La gente y la TV la estaban esperando. Este lunes se conocerá su promedio de rating, pero ya se sabe que fue lo más visto del domingo, imponiéndose a la suma de las otras seis señales de aire. Esas cosas no son casualidad. Son bienvenidas en un medio que sigue dando pelea. Y cada tanto, como este domingo, gana. Y por goleada.

Fuente: Clarín