Violenta censura al Pollo Álvarez en pleno vivo en Qatar

Fue ahí que, mientras avanzaba la entrevista, apareció un hombre que sería funcionario de seguridad que comenzó a taparle la cámara al Pollo Álvarez y a pedirle las autorizaciones.

El periodista que en ese momento estaba transmitiendo en vivo para Nosotros a la mañana se puso muy nervioso y le exhibió las autorizaciones para trabajar al sujeto que lo increpó sin embargo, esto no fue suficiente.

El qatarí que censuró al Pollo Álvarez los terminó obligando a retirarse del lugar donde filmaban y el equipo tuvo que moverse a otro sector para poder seguir trabajando. “No dejan mostrar lo que está pasando ahora tampoco, estamos al aire y vamos a dejarlo así”, dijo Nicolás Magaldi mientras presenciaba la violenta situación. “Es insólito lo que pasó. Salimos del lugar. No sabemos bien quién era porque no nos dijo. Da miedo. Lo primero que pensé era que me iban a meter preso”, dijo Álvarez luego del episodio.