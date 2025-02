V, Invasión Extraterrestre: cómo lucen hoy los protagonistas de la serie que marcó los 80

En 1983, la televisión estadounidense presenció la llegada de una de sus ficciones más icónicas: V, Invasión Extraterrestre. La miniserie de ciencia ficción, que narraba la llegada de una raza de extraterrestres aparentemente benévolos, pero en realidad depredadores disfrazados de salvadores, conquistó al público con su impacto visual y su potente mensaje político. Lo que pocos sabían en ese momento era que su creador, Kenneth Johnson, no había concebido la historia con alienígenas, sino como una parábola sobre el auge del fascismo.

El punto de partida de V fue la novela It Can’t Happen Here, de Sinclair Lewis, publicada en 1935, en la que el autor imaginaba un futuro en el que un partido fascista tomaba el control de Estados Unidos. Johnson se sintió profundamente influenciado por este relato y escribió Storm Warnings, un guion que narraba un escenario similar. Sin embargo, cuando llevó su idea a la cadena NBC, los ejecutivos no estaban convencidos de que el público estadounidense comprendiera una historia sobre el ascenso del fascismo. En una reunión clave con Brandon Tartikoff, presidente de entretenimiento de la cadena, y Jeff Sagansky, joven ejecutivo que luego se convertiría en presidente de CBS, Johnson recibió una sugerencia que cambiaría el rumbo de la historia.