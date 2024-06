Una tarotista se descompuso en vivo, tras tirarle las cartas a Furia: "Mucha energía oscura"

La especialista visitó el programa de Tomás Dente en Net TV , El Impertinente , y tras revelar qué decían las cartas sobre la participante de Gran Hermano (Telefe), expresó: " No estoy bien, necesito un vaso de agua. Es mucha energía oscura, negativa, y me pone mal porque no estoy acostumbrada ".

"La gente está totalmente enojada porque no puede creer lo que está pasando. Me da mucha impotencia porque soy madre, abuela... y porque no solamente miro por mi familia, sino por tantos chicos, tantos hogares que la están pasando mal y que necesitan un poco de amor, sonreír, y no está violencia", expresó ante las violentas reacciones de Furia en la casa.

"Hay tres brujas: dos afuera y una adentro", dijo la tarotista al hablar cobre Juliana y Coy, su hermana. “En este momento hay un clima muy pesado en el estudio que se corta con un cuchillo y Fabiana, cada vez que tira las cartas, está dejando mucho de ella", señaló Tomás Dente.

¿Qué pasó con Furia en Gran Hermano?

Juliana Furia Scaglione volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras el reingreso definitivo de los exparticipantes de Gran Hermano (Telefe) debido a sus reiteradas amenazas e insultos desde el SUM, y estalló la polémica en las redes.

La jugadora más polémica del reality y Emmanuel Vichse acercaron a la puerta y comenzaron rápidamente a los insultos con el primer jugador que entró: Joel Ojeda.

"Volvete a tu casa, sorete", exclamó Furia con los gritos acompañados de Emmanuel. Y continuó: "¡Falso, falso! ¡Hijo de p...! ¡Soret...! Vizcachero de mier..., soret..., soret... de mier... vizcachero del ort... ¡Gil! ¡No tenés grupo, no te quiere nadie, a tu casa ramero!".

Luego, arremetió contra Coty Romero y la criticó por su cuerpo: "¿Qué le pasó? La veo muy morrudita. ¿Qué le vas a gritar pobre chica? Si no entiende nada. Qué boluda que es".

Respecto a Catalina Gorostidi, quien formó parte del grupo de "Las Furiosas" con Agostina Spinelli, lanzó: "¡Andá a tu casa, Catalina. Sos una mentira. Me re cag*ste, forr*". Ni bien pisó la puerta del living de la casa, se abrazó junto a Joel y Florencia Regidor, y señaló: "La vizcacha completa, la vizcachera. Olor a cul*. ¡Pero qué olor a mi*rda!".

Cuando todos empezaron a ser llamados al confesionario para nominar, Juliana aprovechó al verlos juntos y apuntó nuevamente contra Coty: "Y a esta la echaron de su Gran Hermano y la metieron acá para darle laburo a la pobre mi*rda esa". Y le tiró un palito a Regidor: "Florencia, volvete a tu casa".

Al finalizar la corta estadía de los exparticipantes en la casa, Catalina fue la última en retirarse por la puerta grande y Juliana arremetió: "No tenés guita y no te alcanza. Ni porque te co*as a alguien de producción se te va a dar, así que... chau. Cerrá bien la puerta crota, porque me la pasó limpiando como una neg*a de mierd*".

Finalmente, continuó con las fuertes acusaciones en medio de los insultos: "Me dejaste sin comer, hija de pu*a. Hija de pu*a. Casi me muero, forr*".

Según lo que dijeron sus compañeros dentro de la casa, Furia no frenó de hablar en toda la noche sobre los exparticipantes que ingresaron a la casa de Gran Hermano (Telefe). Por otro lado, en las redes, los fanáticos hicieron tendencia 'Juliana al 9009' para la próxima placa de nominación.