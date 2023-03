Una participante de MasterChef humilló a Germán Martitegui: "¡Te equivocás!"

Por eso sorprendió a todo el mundo la actitud desafiante de una mujer que le puso los puntos al chef estrella de “ Masterchef ”. La concursante dejó sin palabras a Germán Martitegui , algo que no suele pasar muy a menudo.

La joven se llama Estefanía, tiene 34 años y su arranque fue muy bueno gracias al cálido recibimiento de Wanda Nara. La mediática le dijo, apenas la vio, “¡me encanta tu look!”.

La mujer agradeció el elogio y luego habló de su vocación: “Mi pasión por la cocina comenzó de muy chiquita porque ni papá ni mamá cocinaban, yo tenía que darle de comer a mi hermanita así que aprendí como autodidacta con programas de cocina y libros”.

Sin embargo, tras terminar y presentar su plato, se acabó el buen clima porque Germán Martitegui la chicaneó de muy mala manera: “Yo no sé, no estoy seguro, de si vos podés aguantar la presión de estar cocinando en una competencia televisiva de este nivel, con las exigencias que vamos a tener”.

La reacción de Estefanía fue contundente: “Germán, ¡te equivocás cuando decís que no puedo competir! ¡Claro que puedo competir! Porque, que sea buena onda y simpática, y que me guste hablar tiene que ver con que siento mucho las cosas, y tengo un fuego dentro mío que me puede hacer una gran competidora”.

Martitegui se sintió tan impresionado por la fuerte reacción de la joven que no dudó en aprobar su continuidad en “Masterchef”, lo que hizo muy felices a los cibernautas que predijeron fuertes cruces en el futuro entre el integrante del jurado y la participante, lo que garantizaría el éxito de público que necesita Telefe para mantener los altísimos números de rating que viene haciendo “Gran Hermano”.

El violento cruce entre Martitegui y Estefanía: