Una mega figura ingresa a Gran Hermano: quién es y cuándo entra

El panelista de Georgina Barbarossa contó en “A la Barbarossa”: “Estamos en condiciones de informar y confirmar que el jurado de MasterChef, Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, junto a Wanda Nara, van a entrar esta noche a la casa de Gran Hermano”.

Su compañera Pía Shaw le preguntó: “¿Van a cocinar?”. Gastón prefirió mantener el secreto: “Hay que verlo en el programa. Va a ser imperdible. Entra la one, Wanda Nara, y todo el jurado de ‘MasterChef’”.

wanda.png

Minutos después, Wanda Nara publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram donde se ve sus valijas armadas para ingresar a “Gran Hermano”.

“Ya estoy lista para entrar”, escribió la mediática que estará al frente de la nueva edición de “MasterChef” el próximo lunes 20 de marzo.

No tienen paz

Estalló un nuevo escándalo porque Camila Lattanzio habló en LAM, el programa de Ángel de Brito, y destrozó a su compañera Romina Uhrig.

La joven denunció: “La casa no es lo que muestran en la tele, no es lo que se vive ahí adentro. Yo nunca en mi vida me quise victimizar, ¿pero no vieron cuando Romina me dijo enferma, gorda, que comía de más?”.

Camila afirmó: “Yo lo único que puedo decir es que Romina es mala persona. Si vos le caes bien te trata perfecto, pero si no, te trata super mal. Ella hace el cuento de que no tiene plata, que no tiene casa, pero tiene toda ropa de marca. ¡Yo no tengo ropa de marca! A mí se me juzga de que soy una chetita, pero lo de ella es todo cuento”.