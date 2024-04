¡Una locura!: Cinthia Fernández celebró el final de su conflicto legal con Matías Defederico de una manera muy particular

Trabajaron en el tema, ellos dieron detalles y finalmente, en las últimas horas, se firmó el acuerdo. Así las cosas el abogado de ella, Roberto Castillo, fue hasta su casa para comunicárselo. Ante este logro, Cinthia lo celebró en su cuenta de Instagram, a través de un efusivo video y un largo texto en el que dio detalles de lo conseguido. “Quiero contarles que hoy mi lucha llegó a su fin”, comenzó narrando.

“Después de muchos años de pelearla, en los que pase por todo el repertorio de cosas malas que puede pasar una mujer que lucha por los derechos de sus hijos, se terminó”, prosiguió y le agradeció a Castillo por la lucha en Tribunales, y por haber logrado “un precedente histórico en la Justicia que es conseguir la figura ‘alimentos futuros hasta la mayoría de edad’”.

“El responsable es él, Roberto Castillo. El hombre que se cargo como pocos mi caso. Un tipo más soñador, luchador y apasionado que yo, que dijo: esto algún día tiene que cambiarse y yo lo voy a lograr. Una justicia que lo escucho y empezó a abrir la cabeza y el corazón. Y transformó el curso de esta causa y las que vendrán. Una luz de esperanza en el camino de esas 7 de cada 10 mujeres que quedan solas con todo, dijo después para elogiar el accionar de su representante legal.

“Para muchos fui loca, de vividora, de quilombera, insoportable, monotemática, la llorona por guita; para otros soy ésta, la que deja el futuro de sus hijas asegurado. La que logró lo que nadie pensaba, la que nunca se rindió”, dijo Cinthia a continuación.

Cinthia Fernández se separó de Matías Defederico hace ocho años y, desde ese momento, están enfrentados judicial y mediáticamente por la cuota alimentaria correspondiente a Charis, Bella y Francesca, las tres hijas que tuvieron cuando estuvieron juntos.

