El insólito presente que vive Cinthia Fernández tras las PASO, ¿qué pasó?

En las últimas semanas la bailarina Cinthia Fernández quedó en medio de las críticas por su particular manera de hacer campaña política. Aunque lo intentó, la panelista de "Los Ángeles de la mañana" no pudo juntar los votos necesarios para continuar con sus chances para ser diputado nacional. Pero en las últimas horas además fue tendencia luego de revelar que estaba muy preocupada porque volvió a tener celulitis y más aún sorprendió cuando contó el motivo por el que le ocurrió.

“¿Encontraste tu celular? Lo había perdido y estaba por colapsar. ¿Dónde estaba?”, le preguntó Ángel de Brito a la panelista que entre risas explicó: “No, es que como fui al baño… Estoy en plan de tomar agua, entonces voy mucho al baño. Me llené de celulitis, chicas, tengo celulitis”.

En ese momento, Andrea Taboada intervino con otra consulta: “¿La ves o es cuando apretás?”. Allí fue cuando la bailarina expresó su malestar: “No, la veo. Estoy muy cruzada con ese tema. Lo que pasa que yo tengo, se van a reír, celulitis nerviosa. A mí me dio después del post-parto, por estrés”. Y remarcó que volvió a verla por el estrés que tuvo a raíz de la campaña política. “Después de las elecciones se me quemó la croqueta. La política me generó celulitis”, afirmó entre risas

“Estoy histérica, no puedo creerlo”, se sinceró en Los Ángeles de la mañana.

(Fuente: Ratingcero)