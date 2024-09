Una influencer rusa habló sobre el "chamuyo" argentino y fue tajante: "Son todos iguales"

La joven confesó que “estaba enamorada de todos” porque a diferencia de los hombres de su país “saben cómo hablarle a una mujer” y que la primera vez que habló con un chico en Argentina pensó que la iba a enamorar “por todas las palabras que usan y los gestos”.

“Volví a mi país y no puedo hacer nada, en mi país no te hablan, las chicas tienen que ir a hablarle a los chicos, no me jodas boludo, que es eso” argumentó la extranjera que causó furor en la red social X.

image.png

La impactante conclusión de la influencer a la que llegó después de su paso por Argentina

Luego del primer intercambio que tuvo con un argentino y creer que iba a enamorarse enfatizó que “era todo una mentira” porque “todos son así, son todos iguales”, hecho que la sorprendió por completo.

“Es un poco peligroso porque te enamoras de la cultura, los paisajes y de la gente. Encima ellos necesitan chamuyar a todos los extranjeros para que nos enamoremos y volvamos siempre”, puntualizó.