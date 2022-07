Una famosa se sumó a una plataforma para adultos porque "necesita guita"

Yo no estoy teniendo sexo con nadie. Yo elijo el contenido que quiero. No me pongo en pelotas total. A mí no me toca nadie. Antes eras un gato. Ahora esto lo hacen figuras muy grosas, que tienen millones y millones de seguidores en redes sociales. Estrellas de Hollywood hace lo mismo que hacemos nosotras acá. Pero a nosotras se nos critica más”, señaló Cinthia Fernández.

“Yo dije toda mi vida que me arrepentía de mostrar la cola porque se lo iba a tener que explicar a mis hijas, pero la realidad es que necesito la guita. Lo quiero hacer porque me sirve la guita. No sé por cuanto tiempo lo voy a hacer. Si mañana se lo tengo que explicar a mis hijas les voy a decir: ‘Porque necesitaba la guita’”, indicó Cinthia Fernández.

Finalmente, Cinthia aventuró que muchas celebrities comparten su posición. “Todas lo hacen por la guita, para mí”, dijo. E insistió en que a ella le da mucha vergüenza hacer producciones eróticas y que no es algo que le de ningún tipo de placer. “Yo hago esto porque me deja buena guita, no porque me encante la liberación de los cuerpos. ¡No! Yo no meto ese chamuyo”, concluyó Cinthia Fernández.