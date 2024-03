Una famosa confirmó que tiene dengue: "El dolor de cuerpo y de huesos es mortal"

Acto seguido, la mediática confirmó cuál fue su mayor preocupación: “Dije: ‘¿Y ahora qué carajo?’. ‘¿Qué hace Benja si yo estoy destroyed?’. Este es mi miedo hace 15 años creo”, confesó. A pesar de los síntomas que tuvo, actualmente Gianinna se encuentra mejor y se está recuperando favorablemente.

“Puedo abrir los ojos sin que me duelen, estoy sin fiebre desde ayer, pero brotada a otro nivel que me quiero arrancar la piel...”, confesó Maradona y aprovechó el mensaje para agradecerle a los médicos que la atendieron y a sus amigas por bancarla en este momento. “Lu y Cari, inolvidable lo que hicieron por mí y por mi hijo todos estos días. ¡Gracias por tanto! Mi equipo del amor, qué lindo tenernos. ¡Las amo!”, comentó.

Por su parte, Gianinna concluyó: “Gracias por sus mensajes. No estoy óptima aún, pero me levanto de la cama sola y eso ya es un montón. Mi ‘consejo’ de hoy es que se rodeen de personas que en situaciones extremas no duden ni un minuto en ponerse tu casa y tu vida al hombro. Plenamente agradecida a mi cuerpo por responder tan rápido, a mis amigas y a mi hijo por el aguante extremo”.

Paralelamente hace unos días hubo una curiosa y particular coincidencia entre Gianinna Maradona y su ex Daniel Osvaldo que acrecentó las versiones de reconciliación entre ambos. Resulta que los dos postearon la misma canción y lo hicieron exactamente a la misma hora. Se trata del tema “Soldadito marinero”, de la banda española de rock Fito & Fitipaldis. Lo que generó nuevas versiones de acercamiento entre ambos. Aunque sin detallar en carácter de qué, o el tipo de relación.

De todas maneras cabe destacar que, hasta el momento, ninguno de los dos se refirió al respecto, y tampoco hizo mención sobre la similitud en sus publicaciones de Instagram. A fines del 2023, el exfutbolista confirmó un nuevo romance con la periodista Daniela Ballester, de quien se distanció días atrás, motivo que alentó a grabar un video en el que contó el difícil momento que atraviesa: una fuerte depresión que incluyó una adicción al alcohol y a las drogas.

“No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto. ¿Por qué? Y creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes: he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”, se sinceró Daniel Osvaldo en un video que dura 10 minutos y en el que contó lo que atravesó en el último tiempo. Si bien Gianinna no se proclamó públicamente, fuentes confirmaron que lo está acompañando a Daniel en este duro momento de su vida.

