¿Una ex Gran Hermano y el hermano de Tini Stoessel tienen un romance?

“¿Vos estás estás solo?”, dijo el notero. Fran concluyo: “Sí, sí”.

En la mañana del miércoles, Tini Stoessel fue a Rumis y aprovechó la oportunidad para hacerle una pregunta “indiscreta” a Fran en pleno streaming. Esta fue la conversación:

Tini Stoessel: -Vos, ¿ya te pusiste de novio o siguen todavía…?

Leandro Saifir: -Entraste en un problemón…

Fran Stoessel: -No, no, no. No estoy de novio.

Tini: -¿No estás de novio?

Fran: -No.

Tini: -Pero estás casi. ¿Cómo viene?

Fran: -Prefiero no apresurarme, que no me gane la ansiedad.

Tini: -¿Está acá? ¿En vivo? Ah, no.

Agustín Sierra: -Fran dijo que nunca estuvo enamorado. ¿Eso es verdad?

Tini: -Sí, lo vi enamorado. De una chica que le partió el corazón.

Fran: -¡¿Qué?!

Emilia Mernes: -Yo no te quiero juzgar porque no te conozco tanto, pero tenés pinta de ser picaflor.

Leandro Saifir: -¿Qué sería un picaflor?

Emilia: -Es un término de vieja, porque yo tengo casi 30

Lizardo Ponce: -Ay, ¡qué vieja!