Una ex empleada de Shakira expone su lado más oscuro

Dejen en paz a Shakira . La pobre no solamente tiene que ver a Gerard Piqué rearmando su vida con una chica que con suerte tiene la mayoría de edad, sino que ahora también salió a hablar una ex empleada de la cantante colombiana.

Como suele ocurrir en estos casos, la mujer no tiene nada bueno para decir de Shakira que, hasta ahora, siempre cultivó un buen perfil laboral y tenemos que decir que jamás se pudo ver o leer en medios alguna crítica de sus compañeros de trabajo, hasta ahora.

La que rompió el silencio y dijo todo de la ex de Gerard Piqué fue una mujer que supo trabajar en el equipo de producción junto a la colombiana. Según reveló a la prensa española, Shakira ponía nerviosos a todos los que trabajaban con ella debido a sus exigencias.

PIQUÉ.jpg Piqué y Shakira, cuando aún se los veía juntos en público.

“Es mandona, no le gusta que le hablen y pide que no la miren a los ojos”, aseguró la ex empleada.

Según esta persona, las demandas de Shakira podían hacer que una grabación que debía durar 4 horas, se terminara extendiendo durante 17. Un verdadero infierno.

“Desespera a los directores, a la productora, a todos. Y si hay alguna que destaca más que ella, la saca del rodaje. Es imposible trabajar con ella”, sentenció la testigo que, por supuesto, no quiso dar la cara para destrozar a la cantante.

El nuevo amor de Shakira

Tras separarse de Piqué, pudimos conocer otro perfil de la cantante y ahora hasta se la vincula a otro futbolista con quien habría decidido dar vuelta la página. Se trata de Iker Casillas, el exarquero a quien también conoció en el Mundial de Sudáfrica 2010.

En ese momento, Iker estaba iniciando su romance con Sara Carbonero y Shakira hacía lo mismo con Piqué. Sin embargo, ha pasado mucha agua bajo el puente y los dos se encuentran solteros en este momento.

“Íker le está tirando la caña a Shakira. Hace poco se quedó soltero y en las últimas semanas empezó a seguirla. Se acerca ahora a la cantante porque está sola”, dijo Nuria Marín, una periodista de espectáculos española.