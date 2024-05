Una chica Playboy habló de su romance con Roberto García Moritán, el marido de Pampita

Roberto García Moritán , el actual marido de Carolina Ardohain , tuvo una agitada vida sentimental antes de casarse con la modelo, pero se sabe muy poco sobre el tema porque sus ex parejas no suelen dar entrevistas. Por eso sorprendió la aparición de Camila Velasco , novia durante cuatro años del legislador, y sus declaraciones en “Socios del espectáculo”, el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich que se emite por El Trece.

El periodista le preguntó: “Fue un gran amor, que, de golpe, cuando lo viste con Pampita, ¿qué dijiste? ¿Lo llamaste para felicitarlo?”.

Camila respondió: “No lo llamé, obviamente me llamaron de todos los medios y no di ninguna nota. Sentí que hacen muy linda pareja y era lo que él necesitaba y ella también”.

La joven recordó que compartió pasarela con Pampita: “Yo con ella desfilé una vez, al principio de todo, no sé si yo ya había hecho ‘Playboy’ o no. Muy profesional ella y sigo la historia y me parece una grande total argentina. Y por la historia de los dos, sentía que hacían un buen match. Entonces, me alegré”.

El periodista le consultó: “¿Lo lloraste a Moritán?”. Velasco se sinceró: “No, no, no lloré. La verdad que a veces, cuando uno termina un amor o alguna relación, se siente más liberado quizás. Fue una linda relación. Era más grande que yo, no tanto más, 10 años creo que nos llevamos”.