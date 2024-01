Un participante le faltó el respeto a Darío Barassi y el conductor abandonó el estudio

Todo comenzó cuando Darío le dijo al participante: “Hola, Edu”. En vez de responder con simpatía, el hombre intentó hacerse el gracioso soltando un “¡Hola, gordo!”.

El animador quedó desubicado y molesto por la respuesta, que tomó como una agresión innecesaria: “¿Cómo? Yo así no. '¿Qué hacés gordo?', me dice”.

En ese momento, Barassi abandonó el espacio de juego para acercarse a su productora, que le dijo: “Vos le tendrías que haber dicho: '¿No te viste a vos?'”.

El participante, al darse cuenta que se había equivocado feo, intentó corregir su error: “Soy gordo también, ¡somos hermanos, Darío!”.

Barassi cortó en seco al hombre: “No somos hermanos nosotros, Eduardo”.

El video del incómodo momento que vivió Darío Barassi en su programa con un participante:

No todo es malo

Días atrás, Darío Barassi protagonizó un emotivo momento cuando una participante le contó el efecto que tuvo su programa en la vida de su madre.

La mujer relató: “Te amo, Darío. Mi mami tenía Alzheimer, y no había nada que la mantuviera contenta y quieta salvo tu programa, así que empezamos a verte mis hermanas y yo, y todas las noches era comentar las cosas que habías hecho, los participantes, lo simpático, la verdad que generaste en nosotras un recuerdo hermoso y la verdad no quería pasar sin decírtelo”.

Barassi, que no esperaba esta confesión, se emocionó: “Te agradezco que me lo digas, muchas gracias, te agradezco, lo valoro un montón, gracias de verdad. Uno a veces no sabe bien qué genera haciendo este programa, pero mensajes como estos recibe un montón y yo agradecido de que me lo puedan decir, así que de verdad lo valoro mucho, gracias”.