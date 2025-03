Un nuevo audio de Wanda Nara: se compara con la China Suárez y cuestiona los gustos de Icardi

En el audio, la mayor de las Nara expresa: “Si me preguntás como mujer si me molesta que esté con la China, la verdad me da igual. Tal vez me molestaría más si fuera una modelo de Victoria's Secret, ya que eso está más dentro de su alcance. Es un jugador millonario, con ese perfil, lo entiendo. Tal vez lo que me podría molestar más es el ego, saber que está con una mujer como yo, que soy madre, con cesárea. Yo lo veo como si fuera un amigo, ¿me entendés? Al final, es un asunto suyo con quien elija estar”, afirmó en el mensaje que fue transmitido en el programa LAM (América).

Sin embargo, su crítica no se detiene ahí, y se dirige directamente a la actriz: “Es una chica que está muy criticada, con una imagen pésima. Entonces, sinceramente, si tengo que elegir a alguien que esté con ella, me da igual. Lo que me parece raro es que un hombre no piense ‘¡¿cómo te peleás con la mamá de tus hijos?!’ Me parece raro, y eso sí lo cuestiono”.

Además, Wanda añade: “Los sentimientos de esta mujer, que no la conozco y no sé si me generaría empatía o no, pero creo que no, considerando tu historial con las mujeres”.

En otro audio filtrado, la conductora vuelve a arremeter contra Icardi, esta vez cuestionando su actitud como padre: “¿Crees que yo estaría con Elián si no le pagara a Tamara la cuota alimentaria, o si estuviera peleando por la custodia de su hija? ¿O si cada vez que habla con Jamaica la hace sentir mal?”.

“¿Le dijo a la niña que no tiene tiempo en su agenda? O sea, ¿estás humillando a tu hija delante de tus nuevos hijastros y de la mujer con la que te metiste en nuestra familia? ¿Estás tratando así a tu hija de 10 años? Entonces, ¿tengo que pensar que Mauro ha cambiado y se ha vuelto una persona horrible ahora? Porque claramente, yo no pensaba en tener más hijos ni en formar una familia como la que tenía con él”, concluyó Wanda.