Un famoso futbolista le mandó mensajes a una modelo y ella lo escrachó en TikTok: quién es

Lourdes se quejó de la actitud del hombre: “Me sorprende la falta de empatía, no le preguntas al otro como estás, si tuvo un buen día o se siente bien. Tengo que estar disponible para vos cuando te pinta. Entiendo que varias veces accedí. Pero le empecé a decir que no y me bloquea cada vez que le digo que no. No te podés bancar que alguien te diga que no estás disponible. ¡Me parece un horror!”.

La joven recibió toda clase de comentarios en TikTok sobre su actitud, algunos a favor y otros en contra: “Pensó que se salvaba con el futbolista y alta rata resultó”; “No era el indicado”, “Necesito el nombre ya”; “No era por ahí reina”; “No sé qué hubiera hecho yo en esa situación”; “Por lo menos da una pista de en qué club juega”; “Tus anécdotas son mejor que Netflix. Seguí, seguí”; “Yo no huyo, pero no tengo un mango: nunca me darías bola”; “Hola, yo también juego al fútbol”; “Llego... pero tendría que tomar un avión y aun así jugármela para ver si hay chances... Mejor sigo mirando tus anécdotas por aquí”; “Los hombres no desaparecen. Desaparecen seres del otro sexo... solo no te cruzaste con un hombre todavía”.