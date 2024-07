Un clásico revive a otro clásico: el Círculo de Tiza vuelve a escena con LoKafka

Veintiocho años han pasado desde el nacimiento de este grupo teatral, uno de los grandes referentes de la materia en San Juan, y el cosquilleo de volver a escena se palpa en la voz de Carta, el padre de la criatura.

Tras un ‘stand by’ achacable a responsabilidades laborales y a la vilipendiada pandemia, el Círculo retoma el vuelo de una manera especial: “Con LoKafka la gente se va a encontrar con un laboratorio. Es un experimento, la obra no responde a los cánones clásicos de estructura dramática. A mí me gusta trabajar con los textos en el límite, en la frontera entre la narrativa y las obras de estructura dramática. Se desplaza todo el trabajo hacia un lugar que tiene que ver más con una búsqueda de cómo se puede hacer teatro de una manera en donde los personajes están narrando y no están en una posición de acción dramática, respondiendo a las estructuras de comienzo, nudo, desenlace. Acá no hay una progresión de los personajes en ninguna situación sino que simplemente hay narradores. Eso nos lleva a buscar otros elementos en cuanto a las posibilidades creativas del actor en su búsqueda corporal, vocal”.

“ LoKafka está fundamentalmente pensada para indagar sobre la obra de un autor universal como es Franz Kafka y en su producción. Kafka es bastante paradójico, es un autor que casi no termina sus textos pero que a la vez tiene una trascendencia universal. Por otro lado, para mí es un autor que preanuncia todo lo que va a venir. Él muere joven antes del ascenso de Hitler y sin embargo en su obra está el totalitarismo, el estado burocrático, está la coerción estatal. Hay muchos elementos que nos dan y que nos preanuncian en su obra todo lo que va a venir”, añadió Carta.

Así como en otros tiempos y en otras obras lo fueron Daniel Clavijo, Mónica Martín, Marcelo Villanueva – Meyer, Viviana Moya, Guillermo Kuchen, Martín Rodríguez, Ernesto Kuchen o Luis Narváez, “los actores que ahora están en LoKafka son Agostina Adaro, Simón Carratú y Pablo Flores Tulián. Son egresados de nuestra carrera de teatro de la universidad, ya son profesores. La verdad que es un placer trabajar con gente que está formada. Nuestra carrera de teatro tiene a esa cuestión muy interesante de formar bien a las personas que van a egresar, entonces para mí es un placer enorme trabajar con ellos”.

Aprovechando su voz autorizada, Carta se permitió un pantallazo sobre la actividad teatral en el presente sanjuanino y dijo: “Yo veo muchas posibilidades y potencialidades en el teatro de San Juan. Hay muchísimos creadores muy buenos. Yo tengo un canal en YouTube que se llama La Zona Carta, a la cual los invito, y ahí pueden ver los creadores que están trabajando y produciendo acá en San Juan”.

“Los compañeros de teatro están produciendo muchísimo, y me parece que hay como un auge de la búsqueda de identidad sanjuanina. De identidad que no está relacionado con una cuestión folclórica, sino con la identidad en el teatro nuestro. Me parece que es como muy interesante porque de pronto se empiezan a ver cosas, búsquedas, que realmente son muy profundas y muy interesantes. Hay algo muy importante para mí, que es la carrera de la universidad. La carrera de la universidad está sacando todos los años gente que realmente se va a dedicar a la investigación, al laboratorio, a la conformación de grupos. Me parece que estamos en un momento muy lindo con respecto a la producción del teatro sanjuanino”, concluyó.