Último momento: Denunciaron a Lali Espósito por supuesto abuso de menores

Viviana Canosa aseguró: “Ahí está, Lali Espósito, una mujer, chapándose a muchas chicas y chicos. Los llama, los busca, los elige y se los chapa. Son menores de edad, pero eso parece que está bien”.

No contenta con eso, la periodista agregó: “A ese chico no le vimos la cara. Y vos decís, ¿mando a mi hija adolescente?”.

Enloqueció Viviana Canosa Capitulo XII

Una de las personas que apareció en el video usó su cuenta de Twitter para responderle a la conductora de LN+ y defender a Lali Espósito: “Escuchen lo que dice, me parece posta impresionante hablar sin saber. Nadie me preguntó la edad a mí, pero si interesa, tengo 24 años eh. Salió a hablar otra chica que fue ella la que se subió al escenario y lo quiso hacer. Yo soy mayor de edad, quise hacerlo, me puse feliz cuando eso pasó, yo hablo por mí. No necesito que el resto hable por mí”.

La respuesta de los seguidores de Lali a Viviana Canosa

Hola Viviana Canosa ( @vivicanosaok ) tengo un mensaje para vos..

Los seguidores de la cantante estallaron de enojo en las redes sociales y le dedicaron duros mensajes a Viviana Canosa: “Informate antes de hablar de Lali”; “¡No podés ser tan cruel!”; “¿Cuándo será el día que alguien le meta una denuncia y un bozal legal a Viviana hasta por las fosas nasales?”; ”Ojalá Lali te demande y te saque todo, pero todo TODO, por mala persona”; “Nunca esperé tanto una acción judicial”.