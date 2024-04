Tras una durísima denuncia en su contra, Soledad Pastorutti se fue del país: de qué la acusan

Lescano, de 82 años, expresó: “No me agradeció, me nombró alguna vez, pero cero. Nunca me llamó para haber si necesitaba algo después de que yo la ayudara dos años porque no tenía dinero y les fiara a sus compañeras en el primer disco. Después del primer disco pegó el golpe arriba y nunca más”.

Soledad se encuentra en Estados Unidos, promocionando su trabajo, y todavía no hizo ninguna declaración pública sobre este tema que puede complicar muchísimo su imagen, tanto a nivel personal como profesional.

Sin embargo, es justo remarcar que, al menos una vez, la cantante mencionó a Lescano. Lo hizo en una extensa entrevista que le dio, muchos años atrás, a Alejandro Fantino, para su programa “Animales Sueltos” (América TV): “El primero que me ve en la peña es un humorista santiagueño que se llama Mario Lescano. Me conocía de otros festivales y una vez me dijo 'yo te voy a poner en un lugar importante, un horario más temprano, porque yo era chica'. A partir de ahí se corrió la bola en la peña”.