 Tras el fallecimiento de Silvina Luna, preocupa la salud de Vicky Xipolotakis

La modelo declaró que no tiene problema en testificar contra el médico: “Le dije a Fernando Burlando que si me necesita estoy a disposición de la Justicia. Preferiría que no se sepa, pero si de verdad me necesitan y ayudaría a otras víctimas, pueden contar conmigo”.

Vicky Xipolitakis contó su calvario con Lotocki: "Soy otra víctima, pero no quería que se sepa"

Más víctimas

Stefy Xipolitakis, hermana de Victoria, también concedió una entrevista donde reconoció sus tratamientos con Lotocki: “Ya desde la pandemia que es cuando empezamos el juicio, que tuve que empezar a revivir todo lo que me hizo este asesino y todo lo que él le hizo a mis compañeras y a distintas personas que empezaron a hablar porque se empezaron a animar”.

La modelo remarcó: “Yo también no tenía ganas de hablar. Yo también no quería que se sepa nada de todo esto. Si él me dijo ‘pagame por mi silencio’ cuando yo fui a pasar mi grasita de la pierna a la cola. Yo imagínate hoy tengo que estar hablando porque tengo un veneno en mi cuerpo y no lo quiero hacer”.

Stefy Xipolitakis fue sincera sobre su situación: “Me da miedo, me da angustia, me da vergüenza. Yo soy víctima. Me da vergüenza, pero tengo la fuerza de todos”.