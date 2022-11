Tomás Holder, lapidario con Thiago de Gran Hermano: "Me atacaron, ahora..."

Pero ahora, y luego de que Thiago Medina, el participante que hasta hace unos días era el preferido de la gente, tuviera una repudiable actitud con Agustín Guardis (a quien le hizo caricias sin su consentimiento, mientras estaba dormido), el rosarino se tomó revancha y utilizó su cuenta de Instagram para mandarle un mensaje a aquellos que criticaron su estrategia de juego en el reality y además criticó a su excompañero.

En este sentido, replicó algunos mensajes que se vieron en las redes en contra del joven oriundo de González Catán. “El asco que le fui tomando de a poquito a Thiago, camufla la homofobia, el machismo, la sexualización hacia las mujeres en el ´ser pobre´, discúlpenme pero ya no le tengo ni un poquito de lástima”, “Por primera vez entiendo las caras que hacía Holder cada vez que Thiago hablaba”, “Imaginate si esta broma la hacía Holder. Lo estarían quemando vivo en Plaza de Mayo. Basta de la doble moral y del ´nos cae bien´ o ´nos cae mal´ según quién lo haga. Basta de hipocresía, loco”, fueron los tres mensajes que replicó Holder.

Si bien en la casa no se llevaba bien con Thiago e incluso fue acusado de hacerlo llorar, el influencer sorprendió con sus declaraciones respecto al participante luego de que le preguntaran qué haría si entra nuevamente en la casa y gana el reality. “¿Sabés qué creo, Tomás? Viste que siempre, en Gran Hermano, hay un repechaje. A mí me parece que vos tendrías que entrar, ser vos y no ese personaje que inventaste, ganarte la casa y los 15 millones de pesos. Te lo merecés”, le dijo Ximena Capristo cuando se cruzaron en La noche de los ex Gran Hermano.

Al escucharla, el rosarino de 21 años, hizo una promesa en vivo sobre qué haría si vuelve a ingresar al reality: “Igual, te soy sincero y digo la verdad, si yo llego a ganar esos 15 millones, obviamente me los quedaría, no voy a decir que no; pero la casa se la daría a Thiago porque creo que le hace mucha falta”.

“Thiago sale segundo, te lo firmo hoy acá”, le dijo Ximena. “No importa, se la doy igual”, le respondió el creador de Los Monitos, el grupo que rápidamente se ganó el repudio de los espectadores.

Fuente: Infobae