Todos los indicios que vinculan a la China Suárez con un ex Gran Hermano

Desde su separación con Rusherking , el exitoso cantante del momento, a la China Suárez le han inventado varios romances. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a cobrar fuerza el rumor del supuesto romance con un ex Gran Hermano.

Es que al parecer, la China Suárez y Marcos Ginocchio estuvieron el domingo a la madrugada en un after party que organizó el periodista e influencer Lizardo Ponce en su casa luego de haber asistido a la Bresh -organizada en predio de GEBA, en donde, además, la ex Casi Ángeles coincidió con Wanda Nara-. Allí también estuvieron otros participantes de la casa más famosa del país: por caso, Daniela Celis se fotografió con ambas, lo que alertó la particular coincidencia con sus presencias en el mismo evento.