Todo es plata: la ex de Rodrigo De Paul prepara una demanda millonaria, ¿por qué?

Si muchos pensaban que las cosas estaban bien o normales luego de su separación, tal parece que no es así. Camila Homs, la ex de Rodrigo De Paul, avanza con una millonaria demanda contra el jugador y padre de sus hijos. Parece que Camila empezó a tomar dimensión de lo que vive y tomó la decisión de iniciarle acciones legales a su ex, quien vive a pleno el romance con Tini Stoessel.