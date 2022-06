Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, besos y baile sensual en una fiesta

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya no se esconden. Las declaraciones de amor comenzaron en las redes sociales cuando el romance se hizo público gracias a un paparazzi. Cuando se dieron cuenta de que no tenía sentido seguir ocultándolo, dieron rienda suelta al amor.

¿Qué pasó? Rodrigo De Paul se acerca a su ex y se aleja de Tini Stoessel

tini 1.webp

La parejita estaba en la Fiesta Bresh, festejando el cumpleaños del jugador de la Selección. Todos pudieron verlos, hubo mucho beso, mimo y el meneo que hizo famosa a Tini Stoessel. La panelista de LAM, Estefi Berardi fue una de las primeras en compartir el video del sensual baile. "Ella le baila así. Como para que no se enamore el loco", opinó la periodista de espectáculos.

https://twitter.com/estefiberardi/status/1536017400952406017 Ella le baila así Como para que no se enamore el loco TINI y Rodri pic.twitter.com/WqoJdfclun — Estefi Berardi (@estefiberardi) June 12, 2022

La pareja está en su mejor momento y hace unos días comenzaron a circular los rumores que de que estaban buscando un departamento para alquilar y estar juntos cuando Rodrigo de Paul está en Argentina. Sin embargo, la operación no tuvo éxito porque no pudieron ponerse de acuerdo: ella quería algo para estar cerca de sus padres. Esto parece no haber afectado para nada la relación y ahora viven los últimos días en Buenos Aires antes de que el jugador tenga que volver a España y Tini Stoessel continúe con su gira por Argentina.

Ahora, Rodrigo es el principal apoyo de Tini luego de que volvieran a internar a Alejandro Stoessel. La unión que tiene la cantante con su padre es única y este es uno de los motivos por los que siempre quiere estar en Argentina.