Rodrigo De Paul se acerca a su ex y se aleja de Tini Stoessel

Es que tanto el futbolista como la cantante tenían ciertas exigencias de lo que querían y no pudieron conseguir algo acorde a sus necesidades. Así las cosas, Rodrigo De Paul decidió dar marcha atrás con el plan de convivencia y alquiló algo en la zona de Puerto Madero. Esta decisión podría no caer del todo bien a Tini Stoessel ya que el departamento que eligió está muy cerquita de donde vive Camila Homs, la ex del futbolista.