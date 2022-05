Tini Stoessel y un piropo hot a Rodrigo de Paul que dejó a todos en shock

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya no se esconden. Los dos están en la cima de su carrera, son jóvenes, bellos, exitosos y no extraña que cada cosa que hagan despierte pasiones y odios en sus seguidores.

Durante mucho tiempo ambos hicieron grandes esfuerzos por esconder su relación. Sobre todo porque el jugador de la Selección acababa de terminar su larga convivencia con Camila Homs y madre de sus dos hijos. Ella, ya llevaba tiempo separada de Sebastián Yatra pero sus padres consideraban que la imagen de "rompe hogares" no le haría bien a su carrera.

No fue sino hasta que un fotógrafo los agarró in fraganti en Ibiza, España, mientras caminaban de la mano, que ellos se animaron a dar el paso. Es que ya no les quedaba otra.

Ahora, no solo reconocen estar en pareja sino que Tini Stoessel no se guarda nada y le dice de todo a Rodrigo De Paul en público. Ya no le importa el qué dirán y eso está muy bien.

Primero fue el futbolista quien se mostró esperando el recital de su amada desde la cama de un hotel. "Dale che, ¿cuánto falta?”, escribió el jugador. Ahora, era el turno de la Triple T que no perdió el tiempo para "marcar territorio" en el Instagram de su nuevo novio.

TINI 1.jpg Rodrigo de Paul esperando el show de Tini.

"Mirá vos lo bueno que estás”, le escribió ella en una foto que De Paul subió de su último entrenamiento con la Selección Argentina. Él, ni lento ni perezoso, respondió al halago de su novia: "Te extraño mi amor".

TINI 2.jpg El piropo hot de Tini Stoessel.

Hace unos días Tini dio un recital que forma parte de su tour 2022 en el Hipódromo de Palermo. La cantante subió al escenario a su colega Manuel Turizo para interpretar la canción "Maldita Foto". La cercanía de los artistas fue tal que las redes se llenaron de memes que trataban se burlaban de Rodrigo de Paul.