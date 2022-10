Tini Stoessel y un comentario sobre Yatra que podría enfurecer a Rodrigo De Paul

Fue en ese contexto que Tini Stoessel estaba hablando con una periodista de Miami que le preguntó por su ex novio sin dar muchas especificiaciones pero, la triple T, asumió automáticamente que le estaban mencionando a Sebastián Yatra.

aytra.jpg Tini Stoessel y Sebastián Yatra, a puro amor.

El colombiano fue lo primero que se vino a la cabeza de la cantante y terminó elogiándolo de una manera que podría llegar a molestar mucho a Rodrigo De Paul.

Notera: -¿Cuál es tu cara, tu reacción, cuando escuchas una canción de tu ex y dices "esa me la está dedicando a mí"?

Tini Stoessel: -Cuando escucho una canción de mi ex... y hay mucho cariño, entonces, es desde un lugar bonito. Hemos vivido cosas muy lindas. Me gusta mucho su música y siempre que escucho alguna canción que la he conocido, o la he escuchado antes, es con mucho amor. Todo bien.

Notera: -¿De qué ex estamos hablando?

Tini: -No sé, decime vos. Ah, ¿yo metí la pata sola?

Notera: -Yo creo que tu solista la metiste. Sí, lo que falta decir es Yatra, pero bueno...

Para colmo de males, paralelo a la entrevista en la alfombra roja, Tini estaba transmitiendo el video en vivo para todos sus seguidores. ¿Habrá estado viendo Sebastián Yatra? ¿Y Rodrigo De Paul?