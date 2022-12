Tini Stoessel le envió un contundente mensaje a Camila Homs en su último show

Tini Stoessel no viaja a Qatar, ¿por culpa de Camila Homs?

Todo mal entre Camila Homs y Tini Stoessel . La tensión es cada vez peor entre la ex y la actual de Rodrigo De Paul y terminó de explotar en los últimos días cuando el campeón del mundo priorizó ver primero a su novia que a los hijos que tiene con Homs.

La rubia, indignada, le envió un contundente mensaje por Instagram haciendo el gesto de "fuck you" a cámara y ahí se pudrió todo. Es que los hijos de De Paul no viajaron a Qatar porque el futbolista quería que los mandara solos en avión y no con su madre, como corresponde.