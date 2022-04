Tini Stoessel, ¿hace oídos sordos con este sensual posteo?

Tini Stoessel y De Paul, "atrapados" por las cámaras, ya no se esconden más.

Hace días salieron a la luz sin dudas las fotos más buscadas en el mundo de la farándula en este momento. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul juntos, en medio de los rumores de una relación de pareja que llevaría su tiempo. Luego de la polémica que se levantó, donde mujeres tomaron partido por la ex del futbolista e incluso dejaron de seguir a la cantante en las redes, ahora Tini fue por más e hizo un picante posteo , más que sensual , en su cuenta de Instagram.

En medio del escándalo que se desató luego de que las imágenes se hicieran públicas, Tini se refugió en sus seguidores tras ser el blanco de críticas por este amor. Así fue como compartió un sugerente posteo en Instagram pero sin referirse a la relación de pareja con el deportista.

View this post on Instagram A post shared by LaTripleT (@tinistoessel)

"Pa que todas mis babies le metan hasta abajo #LaTripleT", expresó Tini en su posteo con la secuencia de fotos posando bien sensual. Así se mostró con una serie de fotos, muy sexy y sin dudas haciendo oídos sordos a la polémica que se desató con la ex de De Paul.

Por su parte, Homs se refugia en sus hijos. Mientras la está pasando mal, no enojada, pero destrozada sentimentalmente, ella se encuentra con esperanzas de que De Paul vuelva con la familia que formaron por tantos años. “No sé los motivos de la ruptura, si ha habido terceros en discordia o no, son jóvenes los dos y los problemas adentro de casa yo no los puedo evitar”, explicó uno de los periodistas de espectáculos más conocidos, Juan Etchegoyen.