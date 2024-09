Tini Stoessel escrachó al periodista de A24 que criticó su cuerpo: "Personas como vos"

Tini Stoessel es una de las artistas argentinas más reconocidas en todo el mundo , y eso quedó demostrado con la presentación que hizo la joven en Dublín, Irlanda , junto a la exitosísima banda británica Coldplay , creadora de himnos como “Yellow”, “The scientist”, “Clocks” y “Viva la vida” ; sin embargo, no todo fue felicidad para la cantante, porque en Argentina un periodista lanzó una fuerte crítica contra su aspecto.

Sus compañeros de programa le explicaron que no era correcto lo que estaba diciendo, y le recordaron la lucha de Tini frente a sus graves problemas de salud mental; para defenderse, Pueblas aseguró: “No es crítica, es preocupación porque uno la ve muy delgada. Yo le puedo pasar lo que quiera... ¿Ella tiene un problema con la delgadez? ¿Así es su cuerpo? Yo creí que estaba con alguna depresión y que por eso comía poco”.

image.png Tini Stoessel

La cantante salió a responderle con un extenso texto que publicó en su cuenta oficial de X: “Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería. Pero para mí significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo. Lamentablemente seguimos viendo cómo opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave. Aparte teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador”

Y agregó: “Hoy le agradezco mucho a mi cuerpo. Le dije cosas muy feas durante mucho tiempo. Ya no más. Me costó, y es algo de todos los días. Pero al menos hoy decido por mí y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos @alepueblasok”.

El mensaje de Tini Stoessel

Los cibernautas apoyaron la respuesta de la joven con mensajes vehementes: “Es sumamente repudiable ver como estudian para una carrera, se profesionalizan y solo se centran en denigrar al otro creyendo que eso les da valor y visión. Te amo, Tini, gracias por no quedarte callada, por alzar la vos y contar como te sentiste, sos muy fuerte”.