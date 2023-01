Tini Stoessel "deschavó" a De Paul y mostró que hace en su tiempo libre

Sin embargo, en determinado momento la intérprete de La Triple T anunció: “Vamos a hacer un corte publicitario”. Y preguntó en voz alta: “¿Qué están por mirar?”. Luego, enfocó a su novio, Rodrigo De Paul, sentado con el mate en la mano en el sillón del living mientras respondía: “Titanic”. Sin poder contener la risa, Tini gritó el nombre de la película de James Cameron de 1997 protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet . Y mostró la presentación del film en su televisor mientras el jugador del Atlético de Madrid le indicaba que escuchara la canción, en alusión al emblemático My Heart Will Go On de Celine Dion.

Claro que el film en cuestión, ganador de 11 premios Oscar, dura más de tres horas. Así que Tini decidió dejar al futbolista viéndolo tranquilo, mientras ella siguió publicitando su próximo tour, que incluirá países como México y España.

En los últimos días, De Paul estuvo en el foco de la tormenta por la denuncia penal que presentó contra Camila Homs, la madre de sus hijos Francesca y Bautista, y su ex suegro, Horacio Homs, por hostigamiento y amenazas. En los chats presentados por el jugador frente a la Justicia y que trascendieron a los medios, tras una discusión la modelo le decía: “Todavía no me conocés vos a mi. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el orto”. También hacía varios comentarios despectivos en relación a la actual pareja del jugador de la selección nacional.

Consultada al respecto por Walter Leiva para Socios del Espectáculo, Camila reconoció: “Lo de los chats es verdad, son chats míos, pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque era algo muy interno, familiar. Me shockeó verlo, pero no por las cosas que dije, es más, hasta no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije, yo tengo mis motivos de por qué lo dije, por qué estaba así de enojada, pero me indignó y me sorprendió un poco ver que haya salido todo así a la luz”.

La modelo, en tanto, aclaró que no sigue enamorada de De Paul. “No, eso ya está, recontra ya está. Estoy en otra, ni pienso en eso”, dijo. Y, sobre el tenor de sus mensajes a su ex, explicó: “Por más que esté recaliente la relación con sus hijos va a estar, trato de no mezclar las coas. Sí, soy muy frontal y cuando me enojo te digo todo lo que pienso y embroncada no te das cuenta o que puedo llegar a decir. Mientras no se metan con mis cosas, no me molesta nada, pero no se metan con lo que más quiero”.