Tini Stoessel confirmó su crisis con Rodrigo De Paul en uno de sus shows

tini.png La polémica frase de Tini sobre su futuro con De Paul

"La gente de Gossipeame subió un video confuso de Tini hablando de un mal momento sentimental…", dijo Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

Fue ese perfil de Instagram el que publicó el video que capturaron los fans de Tini Stoessel. Ahí se la escucha hablar claramente de una separación y se muestra devastada.

“Ustedes saben que me gusta escuchar música, y me gusta también escuchar música con la que me siento identificada, y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así. Quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación y muchas veces puede pasar que tengas ganas de ese último beso”, dijo Tini ante el público que la miraba anonada. Luego, comenzó a cantar la canción que compuso con Tiago PZK.

¡ÚLTIMO MOMENTO! | ¿Se terminó la relación entre De Paul y Tini?

¿Tini va al Mundial a acompañar a Rodrigo De Paul?

En las últimas horas Rodrigo De Paul recibió una muy buena noticia: fue convocado entre los 26 jugadores para viajar a Qatar con la Scaloneta.

Sin embargo, también se supo que Tini no lo acompañará al Mundial. Según trascendió, la cantante no quiere ser criticada si la Selección no hace un buen papel en Qatar.

La familia Stoessel, en cambio, si viajará a ver a De Paul. Así lo confirmaron Fran Stoessel y Mariana Muzlera, mamá de la cantante. "Te felicito Rodri. Te queremos muuucho. Sos crack", escribió la ¿ex suegra? Tendremos que esperar.