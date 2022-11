Sufre De Paul: la inesperada decisión de Sebastián Yatra con Tini

Pero pese a que se terminó el amor, lo cierto es que los artistas mantienen la buena onda entre ellos. Y quedó evidenciado en las redes sociales en las últimas horas. Es que a Tini le tocó vivir un momento único en su carrera y Yatra reaccionó con ternura. La cantante tuvo la oportunidad de ser parte de uno de los shows de Coldplay en el Monumental y cumplir su sueño de cantar junto a Chris Martin.

La banda británica compartió un breve video de Tini y Martin en ese momento único y la cantante respondió sincera: "Gracias por esta oportunidad tan hermosa". Sebastián Yatra reaccionó a las palabras de su expareja con un gesto de buena onda al darle like al comentario de Stoessel y su acción no pasó desapercibida entre los miles de seguidores que comparte con la cantante argentina. De esta forma, el colombiano dejó en claro que a pesar de llevar un buen tiempo separados, mantienen una buena relación entre ellos.

Rodrigo de Paul reveló cómo le afectan las críticas sobre su relación con Tini Stoessel

Por otro lado, De Paul reconoció que muchas veces se vio afectado por las críticas que se hicieron sobre su vínculo con la artista. "Como no se sabe mucho de la vida íntima de un futbolista, se inventan cosas. En relación a mi vínculo con Tini, al principio me costó entender cómo funciona todo porque yo vengo de otro palo, pero ya no me afecta demasiado. Tengo las cosas bastante claras", enfatizó.

Sin embargo, el futbolista reconoció que esto lo afectó cuando vio a Tini, a su mamá y a sus hermanos sufrir por mentiras mediáticas. "Tanto yo como mi familia tuvimos que entender esa lógica y hacer oídos sordos a las pavadas. Como yo controlo personalmente mis redes sociales, me contengo para no contestar y que se arme una bola de nieve. La función del periodismo es informar, no desinformar”, cerró.