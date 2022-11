Tinelli tuvo que evacuar de urgencia su departamento de Qatar: ¿qué le pasó?

“Empezó a caer agua por todo el edificio. Una locura. No podemos bajar. Ojalá lo paren. Me mando a bajar por las escaleras”, escribió Marcelo mientras mostraba las imágenes del ascensor con todo el piso inundado. En el video se lo escucha decir: “Es increíble esto que está pasando. Se activaron las alarmas. Hay agua por todos lados, no sé qué pasó. Un desastre. No sé qué hacer. Por suerte Lolo se fue a jugar”.

Luego, mientras mostraba como Hoppe, Alina y el Tirri bajaban por las escaleras con las zapatillas en la mano, Tinelli puso: “Esto es un delirio. Tuvimos que bajar corriendo de nuestro departamento en el piso 18, porque se nos inundaba todo. El agua cae como una cascada por la escalera y por el ascensor. Y para ellos no hay problema. Es de locos”. El primo del conductor, molesto, contaba que había subido una persona con un secador de pisos para “solucionar” el inconvenciente.

En otra historia, el conductor explicó indignado: “Se inundó el departamento 2001 y así salía el agua. Cuando abrieron la puerta, había medio metro de agua en ese departamento. Todos corriendo y estos muchachos dicen que no hay problema y suben con un secador de piso”.

Finalmente, mientras mostraba cómo tenían que evacuar el lugar, agregó: “Un delirio todo esto. Así bajábamos por las escaleras, mientras caía una catarata de agua”. Y, para terminar, arrobando a su primo con imágenes del hall de entrada donde estaban esperando todos las personas que habían tenido que evacuar sus departamentos, agregó: “Se está inundando el edificio y llegan 2 pizzas. No lo puedo creer”.

Cabe señalar que los rumores de romance entre los Tinelli y Moine, que coincidieron en el mismo edificio, no tardaron en viajar 13 mil kilómetros hasta Buenos Aires y coparon los titulares. Mientras disfruta de su soltería, el conductor enfrentó los dichos y este jueves se refirió con humor a la situación, a través de sus redes sociales.

“Ya estamos listos para ir a la cancha a ver a Uruguay y vino a saludar ‘la novia’”, escribió el conductor en una de sus historias mientras muestra al Tirri, a Lolo y a Alina, ironizando sobre los rumores. De inmediato ella alza los brazos y festeja, mientras el resto de los presentes aplaude y se ríe de la situación. “Vamos que estamos todos para ir a la cancha a ver Uruguay y Corea y llega el Chato”, describe.