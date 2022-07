Tinelli le tira un salvavidas a Locho y lo lleva de vuelta a la televisión

“Son lágrimas de felicidad, creo. No me quería ir, pero… no sé qué decir. Avísenle a mi mamá que me espere con una milanesa napolitana, que tengo hambre. Voy a ir a su casa, me voy a quedar unos días en lo de mi vieja, para aprovechar a estar con mi familia”, dijo Locho tras quedar eliminado en la H contra Walter Queijeiro.