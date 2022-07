"Tiene miedo de ir preso": Matías Defederico vive una pesadilla por Cinthia Fernández

Cinthia, atenta a esto, le envió carta documento y demandará a la madre de su ex pero la mujer, lejos de calmarse, continúa hablando de la panelista de Momento D.

"No puede ingresar hasta la puerta de la casa de Cinthia, solo puede ir hasta la entrada del country. Recomendado por la familia y por la abogada”, contó Frascino en diálogo con el programa A la tarde.

analía Frascino.jpg Analía Frascino, madre de Matías Defederico.

La madre de Matías Defederico reveló que el ex futbolista vive una pesadilla y que está "muy amargado" por todo lo que está ocurriendo con su ex.

"Como ella expuso una causa de violencia que nunca llevó a la Justicia, tenemos miedo que salga golpeada y que sí le haga una denuncia por violencia de género”, manifestó Analía Frascino.

matias defederico e hijas.webp

Así las cosas, la familia Defederico habría decidido no tener más contacto con las tres nenas, hasta que no se solucione el problema en la Justicia. “Hasta que no se solucione eso, él no va a ver a las nenas. Mi hijo no es un padre abandónico, es un padre que tiene miedo de ir preso”, dijo la mujer.

Para el Día del Padre, lo que se desató fue un verdadero drama porque las tres nenas lo estaban esperando para irse con él pero Matías Defederico no pudo llevárselas porque no había quien las llevara desde la casa de Cinthia Fernández hasta la puerta del country. “Cómo quieras. Si no querés venir, no hay problema. Está en vos que no quieras pasar el Día del padre con tus hijas”, le dijo la madre de Cinthia al ex futbolista.