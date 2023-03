Terrible: Guillermina Valdés sufrió un golpe que le deformó la cara

“Ya no ser esposa me ayudó... Pero la vida hoy me pone en un lugar y estoy festejando la soledad. Entre tres parejas que tuve, 28 años de pareja. Tengo 45 años y viví casi toda mi vida en pareja, y para mí hoy estar sola y disfrutar de la soledad y conocerme, encontrarme, es algo que está buenísimo”, reconoció Guillermina Valdés, intentando poner fin a un tema que la agobia desde su mediática y escandalosa separación de Marcelo Tinelli.

“¿Sentís qué te pesa ser la ex de...?”, le preguntaron a la modelo. La ex de Marcelo Tinelli remarcó: “No. Yo estuve con una persona con 30 años de trayectoria en la tele, es el número uno, siempre la admiré, la respeté. Entonces, ¿cómo me va a pesar?”.

Los periodistas chicanearon a su invitada: “¿Te inventan muchos amores?”. Guillermina Valdés remarcó: “¡Obvio que no tengo tantos amores! Me enamoro re fácil, pero no todos esos que me inventaron son mis amores. La verdad, a la mayoría ni los conozco”.

En ese punto, la joven contó el tremendo accidente que vivió “por culpa” de Marcelo Tinelli, ya que luego de su separación los medios no la dejan en paz: “El otro día me rompí la nariz, porque pensé que me estaban siguiendo, entonces me tragué un vidrio. Llegué toda ensangrentada a mi casa, por suerte no me quebré el tabique. Es todo como un poco invasivo, a veces voy al gimnasio a media cuadra en auto y me digo: ‘¿Qué necesidad?’”.

Lee más: Último momento: denunciaron a Lali Espósito por supuesto abuso de menores

Marina Calabró contó todos los detalles sobre el terrible accidente de Guillermina Valdés en “Lanata sin Filtro”, el ciclo de Jorge Lanata: