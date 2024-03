Tensión total en Gran Hermano: Lisandro se fue eliminado y una participante pidió irse de la casa

Sin embargo, ese momento de festejo de Furia, de la tristeza del asesor financiero quedó opacado por la interrupción de la mujer policía, quien le pidió al conductor abandonar la competencia en ese mismo momento al aducir que se sentía amenazada por Furia.

Embed - Lisandro fue eliminado ante Furia y Agos pidió abandonar la casa: "No sé si me clava un cuchillo"

“Santiago, te pido abandonar la casa en este mismo momento. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte, de ninguna manera”, lanzó, rompiendo con todo el clima que se venía dando en ese momento y volviendo la atención hacia ella. “Silencio que quiero hablar”, pidió el conductor mientras había gritos en el estudio, gritos por el festejo de Juliana y congoja mientras Licha le decía adiós a sus amigos.

“Este es el momento de Lisandro, pero si te querés ir en este momento las puertas están abiertas para vos y para quien se quiera marchar”, lanzó el animador, desafiante. “Si querés agarrá las valijas y retírate del juego”, le pidió mientras Agostina exclama “yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte”. La reacción de Furia no puso paños fríos a la situación. “¡Que se vaya! ¡ Me dijo ‘merquera’ y soy entrenadora. Me gané cuarenta medallas. Soy mujer, no soy ‘falopera’”, arrojó, sacada.

“Salgo después de Lisandro”, pidió, con sus pertenencias en la mano mientras el animador buscaba hacerla recapacitar. “Lo quiero despedir primero a Lisandro como se merece, te esperamos afuera y ya vamos a tener un programa con vos. Quiero que vengas a saludar a tu gente y quiero que le rindamos el aplauso que se merece a un jugador que se va”, aseguró, mientras el musculoso se despedía en un clima enrarecido. Solo despedido por los varones, mientras las chicas seguían dentro del living sin advertir que se iba, desfiló por el patio y cruzó la puerta que lo separaba del exterior.

Embed - Agostina no festejó salir de placa: "Me quería ir" - Gran Hermano

Unos minutos más tarde, Agostina envuelta en un mar de lágrimas en el confesionario en una charla con Santiago, expresó toda su angustia. “Yo no te quiero convencer de nada. Quien quiere se puede ir y no puede volver, por eso me gustaría que lo pienses hasta mañana”, le pidió, pero ella, en medio de una crisis de nervios manifestó su voluntad. “Tengo miedo de quedarme. Se lo dije a Gran Hermano ayer que tengo miedo de que esta mina me clave un… Yo no puedo ir a dormir a mi pieza y tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clava un cuchillo. Me dijo ‘te voy a matar”, aseveró.

Al final, Agostina siguió firme manifestando su intención de abandonar por voluntad propia el juego, mientras Santiago del Moro le pedía hablar con el psicólogo y terminaba dejándole la puerta abierta para que se vaya. “Espero que recapacites. Hablá con el psicólogo, con Gran Hermano y cuando ellos te lo indiquen te vas a retirar del juego”, le dijo. mientras ella continuaba llorando. “Te mando un beso y nos vemos acá afuera”, concluyó.