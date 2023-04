Temporada de Tauro 2023: ¿Qué significa y a qué signos zodiacales afectará?

La temporada de Tauro en 2023 refleja la intención del autocuidado. Será usual ver que comienzan relaciones, amistades y son el momento perfecto para consentir y consentirte. Estos días, las conexiones generadas crearán una energía de calma que te hará querer estar más tiempo en la cama, aburrimiento al salir y preferirás quedarte en casa y preparar tu platillo favorito. Los Tauro aman la comida, así que es la ocasión para visitar ese restaurante al que tanto habías querido ir.

Será también la fecha en que finalmente empiezas a cambiar hacia lo que quieres ser y no lo que los demás esperan de ti. Atrévete a vivir esta season son calma, cariño y cuidados hacia tu persona.

¿Qué signos zodiacales se verán afectados por Tauro en 2023?

Géminis

Para estas semanas en que Tauro regirá en muchos aspectos, tu principal problema podría controlar tus emociones y justamente esta season te ayudará a expresar lo que sientes de forma consciente. Quizá no es tu plan favorito, pero externar lo que piensas es importante para mejorar tus relaciones.

Leo

Has ido por la vida causando destrozos emocionales en los demás porque no has sido responsable afectivamente. Aunque tu plan era continuar sin ningún detenimiento, Tauro te hará reflexionar y por ende, tendrás que hacerte cargo de tus acciones. Recuerda no hacer lo que no quieres que te hagan.

Piscis

En ocasiones sueles decir lo que piensas sin detenerte por algún filtro de empatía hacia los demás. Esto está causando rupturas en tus relaciones porque ya nadie querrá contarte las cosas por la crudeza de tu hablar. No siempre debes tener la razón y está bien solo escuchar sin emitir ningún juicio.