Telefe le dice adiós a "La Peña de Morfi": ¿Cuándo se termina?

Mariana Brey , la panelista estrella de “Socios del Espectáculo” , habló del final de “La Peña de Morfi” y aseguró que el programa continuará hasta diciembre, con Georgina Barbarossa al frente, pero no tendrá continuación el año que viene.

La periodista aseguró que, ante la falta de figuras carismáticas para reemplazar a Jey Mammón, Telefe decidió no seguir con “La Peña de Morfi”. Mariana Brey fue contundente al respecto: “Se termina todo”.

Romina Manguel, íntima amiga de Gerardo Rozín, fue consultada por este tema y se mostró completamente de acuerdo con ponerle un fin al ciclo que tantas alegrías le trajo a Telefe durante los últimos años.

La respetada periodista fue lapidaria y consideró que las acusaciones contra Jey Mammón salpicaron la imagen de su amigo Rozín, colocándolo en un lugar en el que no le hubiera gustado estar nunca: “La verdad que no me parece mal. Lo invocan demasiado a Gerardo en este marco que es muy oscuro, y a él nunca le hubiera gustado este nivel de escándalo porque él se mantenía alejado de todo quilombo”.

Manguel le pidió a Telefe que “preserven el trabajo de la gente que trabaja ahí, que hagan otro programa, obvio, pero que bajen el programa y suelten a Gerardo, que ese programa era hermoso, lo mantenía muy orgulloso, y lo amó siempre”.

La joven cerró su descargo con fuertes palabras, al remarcar que Gerardo Rozín nunca le habló de Jey Mammón y luego acusó a la producción de “no arreglar con la persona que pensaba Gerardo para conducir. La verdad, Georgina Barbarossa tampoco me convence, no sé si a Gerardo le hubiera gustado”.