Te caes de espalda: filtraron cuánto pagan por ser panelista de LAM

“Ustedes me llamaban, me llamaban, y yo no pude responder el tema de Guillermo (Coppola). Y bueno, nunca lo vi a Guillote así, tan nervioso, los dos decían la verdad, pero con diferentes miradas. Vos sabes que yo trabajé de panelista, y la verdad es que siempre me tocó ver informes enteros, y no sé, Marixa, me re defendiste, pero nadie te lo pidió”, dijo la artista.