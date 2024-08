Tamara Pettinato volvió a Bendita y habló del video con Alberto Fernández: "No fue en pandemia"

La palabra de Tamara Pettinato en Bendita

“Cuando pasó esto, estábamos por salir al aire. Me dijo el productor que había un video y yo pensé que era un chiste. Y cuando me lo mostró, no entendía qué estaba pasando porque nunca tuve ese video y no podía salir al aire en esa crisis”, inició Tamara Pettinato.

“Me llamó para decirme lo apenado que estaba porque estoy pasando por este momento y porque me veo involucrada en algo que no tengo nada que ver y que no quería que salga a la luz”, afirmó sobre Alberto Fernández. “‘Igual, si salió a la luz me lo banco, no voy a salir a decir que no soy yo’”, aseguró Tamara que le comentó el expresidente.

(Fuente: Minuto Uno)