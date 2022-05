Tamara Pettinato habló del incendio fatal en el departamento de su hermano Felipe

tamara y felipe.jpg Tamara Pettinato es quien se hace cargo de su hermano Felipe Pettinato.

Tamara no había querido hablar con la prensa hasta el momento y reaccionó de muy mala manera cuando un móvil la abordó para preguntarle. Sin embargo, el silencio se ha terminado para la hermana mayor de Felipe y decidió contar algunas cosas sobre el episodio en que se vio involucrado el joven y que terminó con un fallecido.

"De lo que pasó no voy a decir nada porque hay una investigación sobre qué ocurrió adentro de ese departamento, cómo se inició el fuego, cómo fueron todos los hechos esa noche... Y tampoco lo contaría porque me parece que hacer un show y contar todos los detalles de lo que fue pasando me parece innecesario y tampoco me sale”, aseguró Tamara Pettinato en el programa de radio en el que trabaja en Radio con vos.

La hija mayor de Roberto Pettinato remarcó que la tragedia se podría haber evitado.

"Sí me sale decir que estoy muy triste, que lo que pasó es una tragedia espantosa que nadie se la esperaba, que no se pueden imaginar el sufrimiento que hay detrás de todo esto. Por supuesto mandar mis condolencias a la familia de Melchor Rodrigo, que era muy amigo de Felipe, hoy en día era su mejor amigo. Se podría haber evitado si las familias de los enfermos psiquiátricos pudiéramos intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan”, remarcó Tamara.

La periodista se quejó de las leyes que no permiten internar a los enfermos psiquiátricos durante un tiempo prolongado y dijo no saber a quién recurrir para recibir ayuda. "Estuve hablando con la mamá de Chano", relató.

Roberto Pettinato, por su parte, ha decidido llamarse a silencio y criticar a la prensa.