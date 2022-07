Tamara Báez, devastada: se habría separado de L-Gante

Ensamblados Pampita demuestra cuál es su verdadera relación con la ex de su marido

tamara y l-gante.webp Tamara Báez y L-Gante en España antes de la separación.

Desde hace semanas los rumores de separación entre Tamara Báez y L-Gante comenzaron a tomar más fuerza. Ella se fue de la casa que compartían en un exclusivo country y se instaló en la super vivienda de cuatro pisos que el cantante está todavía construyendo en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Él está de gira por Europa.

Al comienzo ella se encargó de desmentir esas versiones pero sus últimos movimientos dejan más que en evidencia que las cosas con L-Gante no están bien.

Como primer medida, Tamara borró todas las fotos que tenía junto al creador de Cumbia 420 y solo dejó las que sale ella con su hija, inclusive, las del viaje a España que disfrutaron como familia.

Otra cosa que delató a Tamara Báez es que dejó de seguir a Elián en redes y él hizo lo mismo con ella.

tamara baez y L-Gante.webp

Hace tres semanas, Jamaica, la bebé que tienen en común cumplió 9 meses y Tamara lo celebró con una enorme torta. Las fotos fueron subidas a su cuenta personal de Instagram pero L-Gante no sale en ellas. No sabemos si es porque no estuvo o porque directametne ella lo borró del panorama tras la separación.