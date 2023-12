Susana Giménez dio detalles de su regreso a la televisión: qué programa conducirá

“¿Te venís a la Argentina a vivir directamente?”, comenzó preguntándole un periodista de LAM al ver nuevamente a la figura de la tele en el país. “Ahora tengo que hacer teatro en Uruguay, dos meses creo. Y después veremos, porque tengo mi contrato en la tele, pero empiezo en junio, julio. Depende de muchas cosas”, reveló Susana en un tono alegre y con su clásica sonrisa.

Acto seguido, el movilero le preguntó cuál sería el formato que conduciría. “El programa histórico. Está muy rara la tele pero tengo que dar premios y cosas”, contó la diva, anunciando el regreso de su clásico de la televisión argentina.

Meses atrás, la conductora había manifestado su deseo de volver a hacer el programa y la posible fecha que manejaba en ese momento. “Voy a hacer mi programa en televisión. El clásico, yo no quiero hacer otra cosa, me ofrecieron otras cosas pero no las hice porque no eran para mi. Mi programa sí me gustaba: una buena entrevista, una super estrella que venga de visita, un musical”, afirmó Susana en una charla con LAM explicando por qué dijo que no ante otras propuestas.

En ese sentido, la diva también habló de uno de los momentos característicos de su programa, el clásico segmento de humor. “El sketch no lo haría más porque no está mi compañero adorado, Emilio Disi, que sin él y sin Sofovich que lo escriba no tiene sentido. He probado pero no. Y Antonio (Antonio Gasalla), además. Yo pienso en todo eso y digo Dios mío. A veces a la noche agarro la computadora y me pongo a ver los sketches que hacía con Antonio, la conversación, yo le hacía la segunda y él tenía esa gracia, ese talento”, reveló. En 2017, la conductora celebró 30 años de la primera emisión de “¡Hola Susana!”, el programa que, paso a paso, dio vida a la diva de los teléfonos. El mismo empezó a gestarse en 1984 cuando Ovidio García, el representante en nuestro país de Rafaella Carrá, le acercó la idea a Giménez. Aunque más que una idea se trató de una adaptación: precisamente Carrá conducía Pronto, Rafaella! en la tevé italiana. Y aquel envío se hizo a la medida de Susana, quien venía de éxitos teatrales rotundos como Sugar y La mujer del año. En parte para dedicarse por completo a esas dos obras, la chica Shock! entendió que debía prorrogar unos años su regresó a la tevé hasta 1987.

Así, tras años de éxitos y de invitados de nivel internacional Susana se convirtió en una de las históricas figuras de la televisión. Con esa trayectoria, hace seis años Susana se despidió de la 30° temporada al frente de su programa en televisión con una fiesta en el Gran Rex.

En ese entonces, la producción de la diva preparó una noche llena de sorpresas, con un musical protagonizado por ella, un sketch con famosos, el emotivo regreso de Antonio Gasalla y los shows de CNCO y Malevo. En el brindis final, con las figuras más grandes del canal, deseó la recuperación de su amigo Emilio Disi, quien luchaba contra un cáncer de pulmón y terminó falleciendo un año después.

