Susana Giménez exigió que saquen a un famoso conductor de Telefe

Según fuentes cercanas al canal, Susana Giménez exigió que saquen al conductor del programa especial o ella no conducirá el evento y ni siquiera asistirá como invitada: “¡Si hacen eso, yo no voy!”.

Desde APTRA, organismo que se encarga de la entrega de los galardones, fueron claros sobre el posible reconocimiento al creador de “Intrusos”.

Luis Ventura, presidente la institución, aclaró: “Se entraron a tejer un montón de posibilidades donde se están armando homenajes a ciclos y personajes que hayan cumplido un aniversario o algo que tenga que ver con programación, con alguien que cumplió años, o con alguien que emblemáticamente signifique mucho para la pantalla”.

Y agregó: “Es muy posible que se contemple la posibilidad, no de premiar a Jorge Rial, sí de premiar a un programa como Intrusos, que lleva 23 años en el aire”.

Ventura reconoció: "Por su trayectoria sí, se puede premiar a Jorge, pero hoy por hoy no. No, porque está fuera del mundo de la televisión abierta, entonces no lo puedo premiar. Ahora, sin dudas, Jorge es un gran profesional. Eso no está en discusión".

Video de la pelea del año pasado, entre Jorge Rial y Luis Ventura por los premios Martín Fierro:

Luis Ventura vs Jorge Rial: la pelea por el Martín Fierro

Por su parte, Carlos Siacaluga, ex presidente de APTRA, compartió la postura de Susana Giménez y recordó todas las veces que Rial defenestró a la institución y sus premios: “A mí no me parece que tenga ningún tipo de mérito para que se le haga un homenaje”.

Y agregó: "Si yo hoy estuviera presidiendo APTRA, me negaría rotundamente. Hoy hay muchas figuras que se lo merecen, ¿por qué Jorge Rial sería digno de un homenaje? ¡Nos llamó tránsfugas! Yo me lo banqué mucho tiempo".

Jorge Rial y su duro ataque contra APTRA y los premios Martín Fierro: