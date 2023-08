Sorpresiva renuncia de una panelista de Intrusos

Rumores ¿Romance entre Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña?: Pampita no se quedó callada

Cuenta regresiva Este lunes arranca "Got Talent Argentina": quiénes son los jurados

Ese fue el pie para que Maite tomara la palabra y comenzara a despedirse de sus compañeros. “Dije: ‘No voy a llorar’, porque yo lloro siempre’”, comenzó expresando la periodista. “Los voy a extrañar mucho, se armó un grupo re lindo. Flor, yo a vos te dije cuando empezó todo el rumor de qué pasaba con Intrusos, te mandé un mensaje y te dije: ‘Tenés que venir a Intrusos’, porque la veía y me parece que creciste un montón. Nos das un montón de lugar a todos, se armó un equipo re lindo”, remarcó en ese sentido.

Por otra parte, la panelista dijo que fue “un placer haber trabajado con Marcela Tauro”, quien acusó recibo del elogio y le respondió con un sintético “te quiero”. A continuación, Peñoñori siguió agradeciéndole a cada uno de sus compañeros en el programa emblemático de la tarde de América.

Peñoñori se había integrado al panel de Intrusos en enero de 2022, cuando el programa todavía era conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, explicó por qué renunció. “La verdad que fue una decisión personal de dar un paso al costado”, expuso sobre esta sorpresiva elección. “Estoy agradecida con este canal, con la pantalla, con todos los que trabajan. Las chicas de maquillaje, de peinado, de estilo, de vestuario. Los camarógrafos que también trabajan espectacular”, agregó en su emotiva despedida.

Sin embargo, Maite decidió no dar dar mayores detalles sobre su salida. Entonces se dirigió a quien a partir de ahora serán sus ex compañeros: “Ya nos juntaremos a comer. Me encanta este equipo que se formó y nos reencontraremos. Este trabajo es así: un día estás acá, otro día estás allá”.

Tras estas palabras, Florencia de la V fue a darle un abrazo y la despidió con unas sentidas y elogiosas palabras. “Te vamos a extrañar. Te quiero, sos una gran compañera. Es un placer trabajar con vos. Conocí una persona hermosa. Esto tiene que ver con una búsqueda personal, pero te juro que me da muchísima tristeza porque te quiero, porque sos una gran periodista”, dijo la animadora. “Fue un placer haber trabajado con una persona como vos. La verdad es que enaltecés cualquier panel en el que te puedas ubicar y seguramente vas a tener una carrera impresionante. Este, simplemente, es un comienzo, pero vas a hacer cosas brillantes, estoy segura. Te vamos a extrañar todos”, cerró de la V mientras en el estudio aplaudían a Maite.

Previo a su llegada a Intrusos, Peñoñori había trabajado durante mucho tiempo en Los Ángeles de la Mañana cuando todavía se emitía por la pantalla de El Trece. “Sentía la inquietud de probar otra cosa, nunca había estado en otra pantalla. Yo soy muy curiosa, muy inquieta y sentía también que había un ciclo que se estaba cumpliendo. Después Ángel (de Brito) me dijo que fui un poco intuitiva. Justo me llamaron de Intrusos para proponerme entrar en el panel y me parece un desafío, una propuesta atractiva”, le había contado Maite a Teleshow en diciembre de 2021, cuando estaba a punto de pasar al ciclo de América.