Sorpresa y dolor: falleció un emblemático conductor argentino

image.png Falleció un emblemático conductor argentino

El músico Emmanuel Horvilleur, ex integrante de Illya Kuryaki and the Valderramas también expresó su dolor: “Qué mala noticia. También tuvimos una especie de amistad. Y en estos días estuve viendo mucho material de archivo de MTV lo tuve muy presente. Un abrazo a sus amigos y familia”.

La baterista Andrea Álvarez, histórica colaboradora de Soda Stereo, prefirió usar menos palabras, pero ser más contundente: “Cariñoso, respetuoso, gracioso… gran tipo. Muy, muy triste”.

Su llegada a MTV

Andrade contó cómo fueron sus comienzos en el canal musical más famoso del mundo: “En febrero de 1995 me llamaron para conducir el primer noticiero de rock de MTV Latino, que estuvo en el aire hasta fines de 1999. Esos primeros años resultaron una experiencia única e irrepetible, ya sea por la forma en que se hacían las cosas en el canal -muy lejana a la que estaba acostumbrado como periodista gráfico en la Argentina- o por el hecho concreto de que no existía una herramienta como Internet”.

El periodista remarcó: “Para mí, como argentino, fue muy bueno descubrir que la gente se reconocía y lograba cierto sentido de pertenencia con el resto del continente al darse cuenta de que en todas partes es difícil ser rockero, que los músicos deben luchar todo el tiempo contra las directivas comerciales de apoyar solamente a las bandas con rédito inmediato y esas cuestiones”.

Y agregó: “En lo personal, la importancia que tenía el canal como el medio musical más grande del mundo, la medía por el grado de pánico que me daba enfrentar a 8 millones de televidentes, semana tras semana, en un noticiero sobre música, algo con lo que los jóvenes suelen ser muy celosos. Era como estar en el ojo del huracán, expuesto al juicio de valor de cada uno de los televidentes de los distintos países”.